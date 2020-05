Salzburg testet finnischen Teamspieler

Eigentlich wollten sich die Salzburger Verantwortlichen für die Suche nach einem Spielmacher bis zur Winterpause Zeit lassen. Nun könnte diese bereits erfolgreich gewesen sein. Denn seit Donnerstag trainiert der Finne Mika Väyrynen beim Tabellenführer mit.



Der offensive Mittelfeldspieler ist 29 Jahre alt und derzeit vereinslos. Bis zum Sommer spielte Väyrynen beim SC Heerenveen. Vergangene Saison erzielte er neun Tore in 31 Pflichtspielen für den niederländischen Erstligisten. Vor Heerenveen stand er drei Jahre bei PSV Eindhoven unter Vertrag (2005 - 2008), schaffte allerdings nie den Sprung zum Stammspieler.



Für das finnische Team absolvierte Väyrynen, der sich zuletzt in seiner Heimat bei HJK Helsinki fit gehalten hat, bisher 54 Spiele. Das letzte am Dienstag. Beim 0:2 in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande wurde er eingewechselt.