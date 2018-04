Salzburg-Sieg gegen WAC bei gelungener EL-Generalprobe

Es war eine der schwächsten Saisonleistungen der Salzburger, im Frühjahr wohl die schwächste. Trotzdem gewann der Tabellenführer gegen einen tapferen WAC mit 2:0 und hat acht Runden vor Saisonschluss weiter acht Punkte Vorsprung auf den letzten Verfolger Sturm.

Das Heimspiel gegen den Vorletzten stand natürlich im Vorzeichen des Europa-League-Spieles bei Lazio. Salzburg-Trainer setzte den im Viertelfinal-Hinspiel gesperrten Hwang auf die Bank. Von jener Elf, die Donnerstag wohl beginnen wird, fehlte nur Schlager. An seiner Stelle begann Minamino.

Das Spiel selbst war erwartungsgemäß kein Test für die Lazio-Partie. Der WAC agierte extrem defensiv. Interimstrainer Ibertsberger hatte im Vergleich zum 1:5 bei Rapid fast die halbe Startelf personell verändert, hielt aber an der Fünferkette fest.

Menschenmauer

Salzburg hatte praktisch immer den Ball, tat sich aber wie schwer, diesen in den Strafraum zu bringen. Ein Schuss von Ulmer, den Keeper Kofler gerade noch parieren konnte (5.), blieb für lange Zeit die einzige Chance.

Als viel schon für ein 0;0 zur Pause sprach, „half“ eine Red-Bull-Leihgabe Salzburg. Igor machte ein Elfmeterfoul. Der Brasilianer hatte aber Pech: Beim Versuch, den Ball zu klären, räumte er Haidara ab. Berisha chippte den Ball vom Elferpunkt zur 1:0-Führung ins Netz (39.).

Der Torschütze blieb zur Pause wegen muskulärer Probleme in der Kabine – eine Vorsichtsmaßnahme. Für Berisha kam der zuletzt so starke Yabo in die Partie.

Aufbegehren

Salzburg konnte aber nicht mehr an die starke Phase in den letzten Minuten der ersten Hälfte anschließen, als das 2:0 durchaus möglich war. Im Gegenteil: Der WAC kam immer mehr auf.

Ashimeru, eine weitere Red-Bull-Leihgabe, ließ die tolle Chance auf den Ausgleich aus (49.). Salzburg spielte richtig schlecht, beging ungewohnt viele Fehler im Aufbauspiel, dazu fehlte die Bewegung ohne Ball.

Rose reagierte, brachte in der 65. Minute Schlager statt des schwachen Minamino. Der Tabellenführer war danach besser im Spiel, hatte nun auch wieder Chancen. Das 2:0 war nur eine Frage der Zeit. In der 82. Minute fiel es dann auch: Dabbur war nach einem perfekten Pass von Haidara erfolgreich.