Salzburg schlägt die Austria

Nach dem Wechsel verlor das Spiel wieder an Tempo, obwohl die äußeren Bedingungen nun dank des Windes durchaus angenehm waren. Aber den Salzburgern fehlten scheinbar die spielerischen Ideen, um die massierte Austria-Defensive unter Druck zu setzen, auch weil Spielmacher Leitgeb nicht am Spiel teilnahm.



Also musste man auf einfache Mittel zurückgreifen. Weiter Abschlag von Pasanen, die Austria-Abwehr schläft, Jantscher steht alleine vor Pascal Grünwald und kann den Austria-Keeper überheben - 1:0 (64.).



Zwei Minuten später war eine Vorentscheidung gefallen: Maßflanke von Jantscher, Alan war per Kopf zur Stelle - 2:0 (66.).



Austria-Trainer Daxbacher musste riskieren, brachte mit Jun (für Liendl) einen dritten Stürmer. Doch gefährlicher wurden die offensiv enttäuschenden Wiener aber zunächst nicht.

Erst in der Schlussphase fanden Hlinka und Linz Torchancen vor, scheiterten jedoch klar. Es blieb beim verdienten 2:0.



Auch mit dem Endergebnis unterschied sich das Spiel in Salzburg von der attraktiveren Partie in Bern. Diese endete nämlich 1:1.