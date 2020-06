Salzburg: Ramalho steht vor Wechsel nach Leverkusen

Beim österreichischen Tabellenführer herrscht zwar noch Weihnachtsruhe, dabei wird es allerdings nicht bleiben. Laut KURIER-Informationen hat sich der Japaner Takumi Minamino gegen Düsseldorf und für Salzburg entschieden. Der bald 20-jährige Offensivspieler ist gerade nach einer auch für ihn enttäuschenden Saison mit Cerezo Osaka aus der J-League abgestiegen. Weil noch einige letzte Details zu klären sind, ist der Transfer von Salzburger Seite noch nicht offiziell bestätigt worden.

Eine Verpflichtung Minaminos macht unwahrscheinlich, dass auch noch ein zweiter linker Flügelspieler geholt wird. Der Schwede Emil Forsberg von Salzburgs Champions-League-Qualifikationsgegner Malmö FF soll auch nur mehr bei Leipzig ein Thema sein – im Gegensatz zu Sturm-Stürmer Marco Djuricin, der derzeit nur mehr in Salzburg als Neuzugang im Gespräch ist.

Obwohl Ramalho im Frühjahr noch für Österreichs Herbstmeister spielen wird, herrscht in der Innenverteidigung personelle Not. Zum Trainingsstart kommende Woche werden mit Duje Caleta-Car, Martin Hinteregger und Ramalho wohl nur drei fitte Spieler für die zwei Positionen in der zentralen Abwehr zur Verfügung stehen.

