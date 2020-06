Salzburg muss gewinnen

Hätte Stefan Ilsanker seine Kopfballchance in der 2. Minute verwertet, dann wäre wohl alles so gelaufen wie immer, dann hätten die Salzburger das Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel in Basel wahrscheinlich ähnlich klar gewonnen wie das Sechtzehntelfinal-Hinspiel in Amsterdam (3:0). Doch hätte hin und wäre her: Auch nach dem 0:0-Endstand lebt die Salzburger Chance auf den Aufstieg.

Am Donnerstag treffen einander der österreichische und der Schweizer Tabellenführer wieder – dieses Mal allerdings in einer vollen Red-Bull-Arena und nicht in einem halbleeren St.-Jakob-Park.

Dass einige Salzburger die Enttäuschung über das Ende der 14 Partien dauernden Siegesserie bei der Nummer 22 im UEFA-Klubranking nicht verbergen konnten, beweist nur, wie hoch die Ansprüche geworden sind. „Wir sind schon gar nicht mehr gewohnt gewesen, nicht zu gewinnen“, meinte Ilsanker.

Die Ausgangslage für das Rückspiel ist klar: Die Salzburger brauchen einen Sieg, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Den Baslern reicht ein Remis, allerdings müssen auch die Schweizer ein Tor schießen, um sich ein Elfmeterschießen zu ersparen.