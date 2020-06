Salzburg: Kein Verteidiger in Sicht

Die Suche nach einem neuen Spieler gestaltet sich auch deshalb so schwer, weil Salzburgs Spielweise ganz eigene Anforderungen an diese Position stellt. Das extrem hohe Verteidigen muss gelernt sein und wird bei wenigen Klubs so extrem praktiziert.

„Ich habe die Sorge, wenn wir einen älteren Spieler herholen, dass der zu den anderen Spielern sagt: ’Bleib’ mal schön hier, was wollt ihr dauernd da vorne herumrennen und den Ballbesitzer attackieren. Diese Erfahrung habe ich schon einmal in Hoffenheim gemacht“, erklärt Rangnick, warum er „überhaupt nicht dazu tendiert“, einen Routinier zu holen.

Salzburgs Sportchef wird also nicht von seiner Philosophie abweichen: „Wir werden weiter auf junge und zum Zeitpunkt ihrer Verpflichtung vermeintlich nicht so bekannte Spieler setzen.“

Vielleicht wird ein Stammspieler wieder aus der Not geboren und aus dem eigenen Nachwuchs kommen – wie es bei Andre Ramalho war, der im Sommer 2013 von den Ausfällen Rodneis und Vorsahs profitierte. Und auch Martin Hintereggers Karrierestart verlief ähnlich. Der damals 18-Jährige kam 2010 nur ins Team, weil sich Andreas Ulmer verletzt und die Verpflichtung des Niederländers Wilfred Bouma nicht geklappt hatte. Mittlerweile ist Hinteregger Teamspieler.