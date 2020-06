Salzburg - Innsbruck ohne Zuschauer

Das für Samstag angesetzte Bundesliga-Spiel Innsbruck - Salzburg musste am Donnerstag wegen Eisplatten im Tivoli-Stadion abgesagt werden. Ein Test Salzburg - Innsbruck findet am Samstag statt - um 14.30 Uhr auf einem geheizten Rasen-Platz im Trainingszentrum Taxham.



Die Fans bleiben aber ausgeschlossen. Offiziell, weil wegen der winterlichen Bedingungen nicht für ihre Sicherheit garantiert werden kann.



Allerdings gab es auch abseits davon Sicherheitsbedenken. Bei den Gastspielen der Innsbrucker in Salzburg gab es zuletzt immer wieder Probleme mit den verfeindeten Fangruppen von Wacker und Austria Salzburg.