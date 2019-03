Salzburg gegen Austria: Ein Hit mit einem klaren Favoriten

Nimmt man nur die Ergebnisse der sechs für die Meistergruppe qualifizierten Teams aus dem Grunddurchgang untereinander als Maßstab, dann ist die Austria mit Abstand die schwächste Mannschaft. Gerade einmal fünf von 30 möglichen Punkten holten die Wiener.

Je zwei Niederlagen setzte es gegen Wolfsberg, den LASK und auch gegen Salzburg. Auf ein 0:2 im August 2018 in der Red-Bull-Arena folgte am 11.11. 2018 ein 0:2 in der Generali Arena.

Im Sonntag-Schlager müssen die Wiener wieder bei Österreichs aktuell bester Mannschaft antreten (17 Uhr MESZ) – mit einem Salzburger auf der Trainerbank: Robert Ibertsberger. Der Seekirchner hat in mehrfacher Hinsicht Red-Bull-Erfahrung.