Salzburg fühlt sich wohl in der Einsamkeit

14 Punkte Vorsprung sind sehr erfreulich, wir wollen nach der nächsten Runde aber 17 Punkte haben.“ Schon kurz nach dem 5:1 am Sonntag im Nachtragsspiel in Wiener Neustadt dachte Salzburg-Coach Roger Schmidt an nächsten Samstag. Da steht in der Red-Bull-Arena das Salzburger Derby gegen den ersten Verfolger Grödig an. „Der Vorsprung kann nicht groß genug sein“, sagt Spielmacher Kevin Kampl, der schon nach dem verlorenen Titelkampf in der vergangenen Saison angekündigt hatte, dass Salzburg 2014 mit 20 Punkte Vorsprung Meister werden wird.

Viel fehlt nicht mehr auf diese Marke. Die Wiener Großklubs, die am Sonntag im Wiener Derby aufeinandertreffen werden, liegen 18 (Rapid) sowie 19 ( Austria) Punkte hinter dem überlegenen Tabellenführer. Dank Rasenheizung kann in Hütteldorf sicher gespielt werden.

Und auch um Austragung der Partie WAC – Innsbruck muss sich niemand sorgen machen. Die Wolfsberger weichen in die Klagenfurter Arena aus. Dort läuft die Rasenheizung seit fünf Tagen auf Hochtouren, und die Schneemassen wurden entfernt. Die Anreise ist allerdings nur über die Autobahnausfahrt beim Minimundus möglich.