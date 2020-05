Salzburg fehlt die sportliche Leitlinie

Die Causa " Luigi Bruins" brachte Ricardo Moniz in Erklärungsnotstand. "Ich wollte ihm eine Chance geben", meinte Salzburgs Trainer, nachdem er am Sonntag gefragt worden war, warum er seinen Landsmann, dessen Vertrag aufgelöst wurde, Mitte Oktober überhaupt geholt hatte.



Sportlich konnte der 24-Jährige seine Chance nicht nutzen: Nur 181 Minuten war der Niederländer im Einsatz. Finanziell haben sich die zwei Monate in Salzburg für ihn hingegen ausgezahlt. Mit rund 300.000 Euro im Gepäck soll er die Heimreise angetreten haben. Bei Feyenoord hatte Bruins im Sommer seinen Vertrag nicht verlängert, weil er sich finanziell mit seinem Ex-Klub nicht einigen konnte.



Bruins war der größte, aber nicht der einzige Flop der ersten Transferzeit der Ära Moniz. Auch Petri Pasanen und Rasmus Lindgren konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Beide waren von ihrem Trainer als "herausragende Verstärkungen" angekündigt worden.