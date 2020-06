Salzburg: Berisha macht Platz

Obwohl Berisha also das Nachmeldekontingent nicht belastet, hat Salzburg-Trainer Adi Hütter noch immer die Qual der Wahl. Denn für die drei freien Plätze stehen mit dem Japaner Takumi Minamino, Ex-Sturm-Stürmer Marco Djuricin sowie den Red-Bull-Talenten Felipe Pires und David Atanga vier Spieler zur Wahl.

Und ein weiterer könnte noch hinzu kommen. Denn die Suche nach einem neuen Innenverteidiger wurde noch nicht aufgegeben. Am Status Quo hat sich nichts verändert: Salzburg wird einen weiteren Spieler holen, wenn sich die Möglichkeit ergibt und dieser einer ist, den man auch im kommenden Sommer verpflichten würde.

Zuletzt wurde in Spanien kolportiert, dass Salzburg ein Angebot für Barcelona-Talent Xavier Quintillà abgegeben hätte. Sportchef Ralf Rangnick erklärte nun aber in einem Interview im Trainingslager in Katar, dass er den 18-Jährigen nicht kennen würde.

In Doha findet am Dienstag übrigens ein Red-Bull-interner Vergleich statt: Salzburg trifft erstmals in einem Testspiel auf den deutschen Partnerklub RB Leipzig.

