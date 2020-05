Salzburg angelt nach Maierhofer

Eigentlich wollte sich Salzburg-Stürmer Alan nur von seinem ehemaligen Arbeitskollegen Joaquin Boghossian verabschieden. Pech für Alan, dass die FIFA so etwas nicht will: Slogans auf Unterleiberln sind verboten. Also sah der Brasilianer am Sonntag nach seinem Tor zum 3:1-Endstand in Ried Gelb, weil er den aufs Leibchen gekritzelten Spitznamen Boghossians "Bogho" den TV-Kameras präsentierte.



Vielleicht hatte Alan aber auch Glück, dass er schon Gelb gesehen hatte. Denn Schiedsrichter Harkam hätte ihm in der zweiten Hälfte direkt die Rote Karte zeigen müssen, als er sich beim Rieder Provokateur Anel Hadzic für ein Foul von hinten mit einem Fußtritt revanchierte. Aber der 22-Jährige sah wieder nur die Gelbe Karte.



Gelb plus Gelb ergibt zwar auch Rot, aber Alan wird nur gegen Sturm fehlen. Bei einem Ausschluss wegen einer Tätlichkeit wäre er wohl für drei Spiele gesperrt worden.