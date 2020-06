Salzburg 1:1 in Innsbruck

Zur hochverdienten Führung brauchte es ein halbes Eigentor. Wacker-Abwehrchef Inaki Bea fälschte mit der Hand einen harmlosen Jantscher-Schuss unhaltbar ab – 0:1 (32.). Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Innsbrucker wie gelähmt von der Salzburger Offensive, weshalb Wacker-Trainer Kogler vor den Augen von Ski-Herren-Coach Berthold ("ich bin auf Seiten der Salzburger") noch vor der Pause einen Doppeltausch vornahm.



Die Reaktion: Die ersten Kogler-Raus-Rufe, die von einer Sekunde auf die andere in Jubel umschlugen. Denn Hausers Fernschuss der Sorte Verzweiflungstat flog über Goalie Walke zum unerwarteten 1:1 ins Tor (42.).



Der Ausgleich sollte nichts an der Dominanz der Gäste ändern. Aber auch die Ladehemmung nahmen sie in die zweite Halbzeit mit: Einerseits verzweifelten die Salzburger am exzellenten Innsbrucker Tormann Egger, andererseits agierten sie vor dem Tor erschreckend inkonsequent, geradezu fahrlässig. Die Chancen hätten gleich für mehrere Kantersiege gereicht.