Salihi gibt das Tempo vor

Fest steht, dass Rapid nach dem letzten Sieg in einem Auftaktspiel in der Saison 2007/'08 auch Meister wurde. Mit einem weiteren Erfolg in Runde zwei würde gar der beste Start seit 2004 egalisiert werden.



In Wr. Neustadt muss lediglich Verteidiger Schimpelsberger, der zur U-20-WM nach Kolumbien reist, ersetzt werden. Wenn Kulovits ( Schöttel: "Unglaublich, wie fit er ist") nach hinten rückt, ist wieder Platz für Ersatzkapitän Heikkinen.