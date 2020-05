Rubin Okotie weiter zweitklassig

Die „Löwen“ bleiben nach einer Horror-Saison in der zweiten Liga. 1860 München rettet sich praktisch in letzter Minute. Trainer Torsten Fröhling saß mit Tränen der Erleichterung auf der Bank, seine Spieler tanzten entfesselt vor der Nordtribüne. Mit einem Tor in der Nachspielzeit hat der TSV 1860 München vor über 57.000 jubelnden Fans in einem erneuten Relegations-Krimi den Absturz in die Fußball-Drittklassigkeit verhindert. Abwehrspieler Kai Bülow erzielte am Dienstagabend in der das 2:1 (0:1)-Siegtor im Rückspiel gegen den Drittliga-Dritten Holstein Kiel. Zuvor hatte Daniel Adlung in der 78. Minute das Führungtor von Rafael Kazior (16. Minute) ausgeglichen. „Ich denke, dass wir heute ein Minimalziel erreicht haben, dass wir nicht abgestiegen sind“, betonte Fröhling. Rubin Okotie trug zur Wende nichts bei, er wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Der Stürmer reiste nach den Feiern nach Stegersbach und stieß zum österreichischen Nationalteam.