Amy Macdonald wird am Mittwoch kurz nach ihrem Auftritt auf der Wiener Mariahilfer Straße traurig gewesen sein – wie Millionen andere Fans der Glasgow Rangers. Ihr Lieblingsklub war gerade aus der schottischen Premier League geworfen worden.

Seit ihrer Kindheit ist Macdonald Fan des schottischen Rekordmeisters, der mit 54 nationalen Meistertiteln auch einen Weltrekord hält. Auf ihrem neuesten Album findet sich sogar mit "The Green And The Blue" auch ein Song, in dem es um die große Rivalität zwischen den Glasgow Rangers, dem Klub der Protestanten, und Celtic Glasgow, dem Klub der Katholiken, geht.

Kommende Saison wird es das 400. "Old Firm", das Derby zwischen den beiden Lokalrivalen, nicht geben, zumindest nicht in der schottischen Liga. Denn erstmals seit der Liga-Gründung 1890 werden die Rangers in der kommenden Saison nicht erstklassig sein – im Gegensatz zum ewigen Rivalen.