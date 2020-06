Rosenborgs große Tage sind vorüber

Früher hatte der 22-fache Meister (zuletzt 2010), der von 1995 bis 2003 ohne Unterbrechung in der Champions League zu Gast war, andere Kaliber zu bekämpfen. "Die Finanzkrise hat auch den norwegischen Fußball erfasst, Rosenborg konnte sich in den letzten Jahren auch deshalb weniger Stars leisten", sagt Roman Kienast, der an Trondheim sehr gute Erinnerungen hat. In seiner Zeit mit Ham Kam in der Ersten Liga Norwegens erzielte er drei seiner insgesamt fünf Tore gegen den damaligen Vorzeigeklub, zwei davon beim 3:0 in Trondheim. "Das war mein größtes Highlight in Norwegen", erinnert sich der Ex-Rapidler und gegenwärtige Austria-Stürmer.



Soma war wiederum vor einem Jahr dabei, als Rapid zum Liga-Saisonstart ein Geisterspiel gegen die Admira absolvieren musste. "Im riesigen, leeren Happel-Stadion wird es ganz schrecklich wirken. Entscheidend ist, welche Mannschaft damit besser umgehen kann."



Das weiß auch Schöttel: "Fußball lebt von Emotionen. Aber wir müssen damit umgehen, genauso wie mit den Witterungsverhältnissen. Der Gegner hat die selben Bedingungen."



Zumindest Somas Tipp sollte die Hütteldorfer beflügeln. "Ich traue Rapid gegen Trondheim in den beiden Spielen vier Punkte zu."

Norwegen: 5 Spieler und 2 Teamchefs



Fremdgänger Martin Pusic ist derzeit der einzige Österreicher in Norwegen (ging im Sommer von Vålerenga zu Fredrikstad). Weiters spielten: Paul Scharner (Brann Bergen, 2005), Roman Kienast ( Ham Kam, 2006–’09), Markus Kiesenebner ( Lillestrøm, 2007–’09) und Dominique

Taboga ( Tromsø, 2009–’10).



Entwicklungshelfer Mit Willibald Hahn (1953–’55) und Wilhelm Kment (1960–’62, 1967–’69) waren zwei Österreicher Teamchefs in Norwegen.