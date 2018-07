Ronaldos Wechsel zu Juventus Turin ist fixiert

Es ist fixiert: Cristiano Ronaldo kehrt Real Madrid den Rücken und heuert bei Juventus Turin an. Der 33-Jährige verlässt Madrid nach neun Jahren mit dem Weißen Ballett. Juventus überweist im Gegenzug rund 100 Millionen Euro an die Madrilenen. Bei der Alten Dame wird Ronaldo in den nächsten vier Jahren insgesamt rund 120 Millionen Euro verdienen.

" Real Madrid teilt mit, dass man entsprechend dem Wunsch und der ausdrücklichen Bitte des Spielers Cristiano Ronaldo, dessen Wechsel zu Juventus Turin zugestimmt hat", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Vereins. "Real Madrid möchte seine Dankbarkeit gegenüber einem Spieler zum Ausdruck bringen, der sich als der beste der Welt erwiesen hat und eine der brillantesten Epochen in der Geschichte unseres Vereins und des Fußballs geprägt hat."