Ronaldo-Sohn steht auf Messi

Cristiano Ronaldos Sohn ist ein Fan von Lionel Messi. Dies gab Weltfußballer Ronaldo nach der FIFA-Gala in Zürich preis. Als sich die beiden Superstars dort im Zürcher Kongresshaus über den Weg liefen, habe Cristiano junior sofort auf Messi gezeigt und diesen begrüßt. „Wenn er Videos von uns im Internet anschaut, dann redet er über dich“, sagte Ronaldo dem argentinischen Torjäger des FC Barcelona.

Ronaldo wurde am Montagabend in Zürich zum dritten Mal nach 2008 und 2013 als Weltfußballer des Jahres geehrt. Der 29-jährige Portugiese von Real Madrid setzte sich in der FIFA-Wahl mit 37,66 Prozent klar vor Messi (15,76) durch, der mit vier Auszeichnungen Rekordhalter ist.