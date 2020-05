Rom-Derby zieht Klose in den Bann

In seinem ersten römischen Stadtduell ist Klose Lazios größter Hoffnungsträger. Nach vier Derby-Niederlagen in Folge soll der deutsche Nationalstürmer seinen neuen Klub gegen den Erzrivalen AS Rom am Sonntagabend endlich wieder zum Sieg schießen. Es wäre ein Erfolg, den auch Lazio-Trainer Edy Reja bitter nötig hat. Dass der Coach noch nie gegen den Konkurrenten AS Roma gewonnen hat, nehmen ihm radikale Lazio-Fans übel und fordern sogar die Ablöse.



Klose sprach sich für den Trainer aus und das Wort des Neuzugangs hat bereits Gewicht bei Lazio. Schließlich ist der Deutsche bisher Lazios Erfolgsgarant. Mit seinen drei Liga-Toren in fünf Spielen ist er bei den "Weiß-Blauen" fast schon zum Alleinunterhalter aufgestiegen. "So schnell wie er hat sich schon lange kein Spieler mehr bei Lazio eingelebt", lobt Reja.



Lazio-Kapitän Tommaso Rocchi hält große Stücke auf den Deutschen: "Er hat mich sehr beeindruckt. Seine Spielintelligenz ist ganz außergewöhnlich", lobte Rocchi und fügte hinzu: "Neben so einem Kaliber zu spielen, motiviert mich immer wieder."