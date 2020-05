Rieder Lernprozess dauert an

Schon am Donnerstag können es die Rieder besser machen: Im Europa-League-Play-off gastiert der niederländische Topklub PSV Eindhoven in der Keine-Sorgen-Arena. "Ich gehe davon aus, dass wir im Spiel gegen Salzburg viel gelernt haben, speziell unsere Spieler in der Abwehr. Dann werden wir Österreich mit einer höheren Wertigkeit vertreten", hofft Gludovatz.



Im Gegensatz zu den Riedern gelang dem PSV eine gelungene Generalprobe. In der Ehrendivision gewann man gegen Waalwijk mit 1:0.