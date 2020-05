Ried verabschiedet Glasner und siegt

Frenetischer Jubel, rund 5000 singende Fans und viel Applaus. Die Keine-Sorgen-Arena wurde Sonntagnachmittag Schauplatz eines berührenden Schauspiels. Noch vor 16 Uhr, noch bevor die Bundesliga-Partie Ried gegen Kapfenberg, also das Spiel Achter gegen Neunter, angepfiffen wurde.



Oliver Glasner, das Rieder Urgestein wurde an seinem 37. Geburtstag mit Beifall in den Ruhestand verabschiedet. Glasner hatte wegen eines Blutgerinnsels im Kopf seine Karriere beenden müssen, wird aber dem Klub in anderer Funktion erhalten bleiben.



Auf dem Platz fehlte er zuletzt an allen Ecken und Enden in der Rieder Defensive. Trauriger Höhepunkt war das 0:5 am Donnerstag bei Eindhoven.



Der Alltag Bundesliga ist wieder eingekehrt. Nach 18 Minuten waren Eindhoven und Glasner für 90 Minuten vergessen. Nach einem Freistoß von Thomas Hinum trifft Anel Hadzic mit seinem ersten Saisontor per Kopf zum 1:0.