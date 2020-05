Ried und die offensiven Dänen

Bröndby IF - endlich ein Gegner in der Europa-League-Qualifikation, mit dem der Fußball-Liebhaber zumindest namentlich etwas anfangen kann. Die Dänen gastieren im Hinspiel in Ried (21.05 Uhr, live ORF eins/KURIER.at-Ticker).



Zwei Mal hat Co-Trainer Schweitzer dem Gegner auf die Beine geschaut. Resümee: Die Dänen sind auf fremden Plätzen aggressiver und offensiver als im eigenen Stadion. "Ich erwarte eine ziemlich selbstbewusste Elf."