Ried setzt sich gegen Mattersburg durch

Die Rieder spielten auch nach der Pause Katz und Maus mit den Gästen, fast ein bisschen zu leichtfertig, Hinum setzte seine Ferse ein - und traf den Ball nicht. Ansonsten wird die zweite Hälfte, in der beide Teams nicht allzu viel für das Match taten, wohl nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Dafür musste Schreiner hinausgehen. Er verdrehte sich das Knie, es war die einzige Schrecksekunde, die die Rieder überstehen mussten. Die Mattersburger Offensiv-Bemühungen blieben in der Schlussphase erfolglos.



Eine große Chance vergab kurz vor dem Ende noch der junge Reifeltshammer, den es hinten schon etwas langweilig geworden war. Die Rieder spielten, Nacho und Beichler hätten kurz vor dem Ende noch das 3:0 machen können, scheiterten aber. Die Innviertler überholen damit Rapid und sind zumindest bis am Sonntag Vierter.