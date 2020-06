Ried-Rapid: Duell mit alten Bekannten

Vor zwanzig Jahren dribbelte Rene Gartler erstmals für Rapid. Der Stürmer zählte sofort zu den größten Talenten und sollte diesen Status bis zum Abschied im Sommer behalten. Ein Schicksal als ewiges Talent wollte der 26-Jährige unbedingt vermeiden, deshalb spielt er am Sonntag mit Ried (16.30 Uhr, ORFeins, Sky live) erstmals gegen seinen Stammverein. Denn der Durchbruch bei Rapid ist mit 59 Bundesligaspielen in neun Jahren und nie mehr als vier Liga-Saisontoren ausgeblieben.



"Ich will regelmäßig spielen. Bei Rapid war das nur im letzten Jahr unter Pacult, bis zu meinem Handbruch möglich. Unter Schöttel bin ich kaum noch drangekommen", erinnert sich der Wiener, der damit Ex-Kollege Thomas Hinum ins Innviertel nachgefolgt ist.



Obwohl schon drei Heimspiele verloren gegangen sind, ist Gartler nach dem Rückschlag von Rapid gegen Rosenborg optimistisch: "Wir können jeden Gegner schlagen, also auch Rapid." Seine Emotionen will er nicht zeigen: "Ich habe noch Freunde bei Rapid, aber die 20 Jahre möchte ich im Spiel ausblenden."



Rapid ohne Gartler – das gibt es aber scheinbar nicht. Vater Harald, 47, von dem Rene den Spitznamen Harry erbte, stürmte früher für die Amateure (1998 ein Mal für die Profis) und ist mittlerweile in der Stadionverwaltung aufgestiegen.