Ried hält Eindhoven in Schach

Die triumphalen Zeiten des Klubs stehen eigentlich schon längst auf der Ehrentafel des europäischen Klubfußballs.



Zu den besseren internationalen Adressen zählt PSV Eindhoven - 1988 Gewinner des Meisterpokals und insgesamt 21-facher niederländischer Titelträger - aber immer noch. So durften sich die Rieder Spieler im Wettstreit um die Gruppenphase in der Europa League mit einer Mannschaft messen, deren Wert auf dem internationalen Transfermarkt um ein Achtfaches höher gehandelt wird.



Also Feiertag im Innviertel? Nicht ganz. Denn Stunden vor dem Anpfiff musste Ried-Trainer Paul Gludovatz erfahren, dass sein Mann für die Zentrale im defensiven Mittelfeld in Richtung Wien das Weite sucht. Als "charakterlich enttäuschend" bezeichnete er Florian Maders Transferbewegung zur Austria.