Ried biegt Austria dank Penalty-Geschenk

Austrias Fußballer bekamen am Samstag keine Geschenke - Gegner Ried hingegen schon: Die Innviertler siegten dank einiger zweifelhafter Schiedsrichter-Entscheidungen mit 2:1. Im Mittelpunkt stand zunächst noch Florian Mader, der vor wenigen Monaten Ried verließ und zur Austria wechselte. Die Fans attestierten ihm mittels unschöner Gesänge ein verwandtschaftliches Naheverhältnis zu einer eher unstandesgemäßen Berufsgruppe.



Der erste Herr, der willentlich für Aufsehen sorgte, war Zlatko Junuzovic. Ein Zuspiel von Barazite verwertete der Offensivgeist mittels Abstauber in der 14. Minute zur Führung für die Austria. Zwei Minuten später brachte Rotpuller einen Corner zur Mitte, Teamtorhüter Grünwald blieb auf der Linie stehen, und Nacho köpfelte zum Ausgleich ein.



Dann traf die Austria zwei Mal: Eine Freistoßflanke von Junuzovic landete im Tor, Schiedsrichter Dintar ahndete aber ein Foul von Gorgon an Gebauer und ließ den Treffer ebenso wenig gelten wie jenen von Barazite, bei dem schon wieder Gorgon ein Foul begangen haben soll, dieses Mal an Schreiner. Austria-Coach Karl Daxbacher war aber eher auf Dintar als auf Gorgon böse und tobte an der Grundlinie.