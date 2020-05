Ried - Austria: Duell der Trainerfüchse

Sie können einander am Samstag nichts vormachen, denn beide sind die alten Trainerfüchse der Bundesliga: Ried-Coach Paul Gludovatz und Austria-Betreuer Karl Daxbacher.



Der 65-jährige Gludovatz sieht einige Parallelen zu seinem 58-jährigen Kollegen: "Wir sehen das Geschehen oft mit der nötigen Distanz, bei uns stehen zuerst die Leistungen unserer Teams im Vordergrund, dann erst kommen die Resultate. Der Karl wurde von der Austria schon als Spieler geprägt, bei mir waren es die vielen Jahre in der Nachwuchsarbeit für den ÖFB."



Daxbacher hat eine andere Sichtweise: " Gludovatz hat viel erreicht mit einem Verein, bei dem die Ansprüche sicher geringer sind als bei der Austria. Ich will nicht verglichen werden oder irgendeine Rolle spielen müssen, nur weil Außenstehende das so sehen. Eine Gemeinsamkeit ist sicher unser etwas höheres Alter, aber dafür können wir nichts."