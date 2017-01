Die beiden deutschen Bundesligisten Schalke und Nürnberg pflegen seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein freundschaftliches Verhältnis. Die Begegnungen dieser beiden Traditionsklubs haben längst den Hauch eines Familienfestes. Da drückt auch ein eingefleischter Nürnberg-Fan doch auch dann ein Auge zu, wenn sein geliebter, aber auch finanzschwächerer Verein einen seiner Leistungsträger an den großen Freund aus dem Ruhrgebiet abgibt bzw. abgeben muss.

So wurde vor fast genau einem Jahr bekannt, dass Alessandro Schöpf genau diesen Weg aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse Richtung Gelsenkirchen, zu einem ewig höchst ambitionierten FC Schalke antreten wird. Der damalige U21-Teamspieler Österreichs wechselte für kolportierte fünf Millionen Euro zum Revierklub, wo er sich nach relativ kurzer Zeit ein Stammleiberl erkämpfen und auch die Aufmerksamkeit von Teamchef Marcel Koller auf sich lenken konnte.

Bald könnte Schöpf einen ehemaligen Nürnberger Mitspieler und Landsmann auf Schalke begrüßen. Wie die in Sachen Schalke gewohnt gut informierte Zeitschrift Reviersport berichtet, sind die Gelsenkirchner an Guido Burgstaller interessiert. Der ehemalige Rapidler spielt eine starke Saison in der 2. deutschen Liga, hat 14 Treffer in 16 Spielen erzielt und das Interesse vieler höherklassiger Klubs geweckt. Zudem dürfte der neunmalige ÖFB-Teamspieler nicht allzu viel kosten - nachdem sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Lange Verletztenliste

Der derzeitige Tabellen-Elfte ist im Angriff stark dezimiert. Die Stammstürmer Breel Embolo (Sprunggelenks-OP) und Klaas-Jan Huntelaar (Außenbandverletzung) sind bereits seit Monaten außer Gefecht, auch ihr Ersatz Franco di Santo fällt schon seit geraumer Zeit mit einer Bauchmuskelzerrung aus. Der Kameruner Eric Maxim Choupo-Moting ist nominell der einzige gesunde Angreifer im Kader des Europa-League-Teilnehmers.

Schalkes Manager Christian Heidel hat sich zu Burgstaller noch nicht geäußert. Bekannt ist allerdings, dass Heidel nicht gerne über die möglichen Verpflichtungen in aller Öffentlichkeit redet, dafür aber stets ein Ass im Ärmel hat.