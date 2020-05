Rennen um Champions-League-Platz

Aber in dieser Saison ist noch mehr möglich: Platz 13 im Länderranking ist in Reichweite. Sollten die vor Österreich platzierten Ligen ( Schweiz und Belgien) überholt werden, hätte Österreich in zwei Jahren erstmals einen Fixplatz in der Champions League.



Um dies zu schaffen, müsste Österreich ähnlich viele Punkte holen wie vor zwei Jahren. Damals erreichten alle vier österreichischen Klubs die Europa-League-Gruppenphase.



Das wird in dieser Saison aber schwer werden. Sturm wäre zwar dabei, sollte man im Champions-League-Play-off scheitern. Salzburg hat dazu gute Chancen, sich zum dritten Mal in Serie für die Gruppenphase zu qualifizieren. Play-off-Gegner Omonia Nikosia hat man bereits vergangene Saison ausschalten können - damals in der Champions-League-Qualifikation. Und auch die Austria ist gegen Gaz Metan Medias Favorit, obwohl die Rumänen am Donnerstag Mainz ausgeschaltet haben. Aber Ried braucht nach dem Fußball-Wunder von Bröndby gegen den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven wohl ein weiteres.