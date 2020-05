Remis im Niederösterreich-Derby

Beinahe wäre es wieder so weit gewesen in den letzten Minuten eines Spieles der Admira. Eine flotte Aktion, ein scharfer Pass zur Mitte - und: nichts. Zwei Admiraner rutschten im Torraum an der Kugel und somit am nächsten Last-Minute-Sieg des Tabellenführers vorbei.



Es blieb daher in einem mäßigen Niederösterreich-Derby in Wiener Neustadt beim 0:0, dass die Gastgeber wohl mehr zufriedenstellen wird als die Gäste. Die Admiraner bleiben zwar auch über die anstehende Länderspielpause Spitzenreiter der Bundesliga, doch in der Fremde warten sie nun bereits schon seit 18. September auf einen Torerfolg.