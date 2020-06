Religion versus Regelwerk

Im Vorjahr wurden Irans Fußballerinnen von der Olympia-Qualifikation ausgeschlossen, weil sie mit ihren Kopftüchern gegen die Kleiderordnung verstoßen hatten. 2007 hatte die FIFA die traditionelle muslimische Kopfbedeckung aus Sicherheitsgründen aus den Stadien verbannt.



Aber am Wochenende siegte dann doch die Religion über das Regelwerk: Auf Forderung der UNO entschied der Weltverband, ein neues Schleier-Modell, das sich beim Ziehen öffnet, zu erlauben. Vorerst zumindest – bis 2. Juli muss die Klettverschluss-Version den Testlauf bestehen.



Frauen in muslimischen Regionen haben prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder sie betreiben Sport in geschlossenen Räumen, zu denen Männer keinen Zutritt haben.