Rekordjagd: Chelsea schon 23 Spiele ungeschlagen

Der ehrgeizige Portugiese kehrte nach Stationen bei Inter Mailand (2008 bis 2010) und Real Madrid zu Beginn der Saison 2013/’14 zu den Engländern zurück. In seinem ersten Jahr führte der Portugiese seine Mannschaft zu Rang drei in der Premier League – zu wenig für den erfolgsbesessenen Startrainer. Doch heuer läuft es wie am Schnürchen: Mit sechs Punkten Vorsprung auf Manchester City führt man in der Premier League, der zweite Verfolger Southampton liegt bereits zehn Punkte zurück. Wieder einmal hat es Mourinho geschafft, aus einer Auswahl von Weltstars ein echtes Team zu formen. "In meiner Mannschaft haben Egozentriker und Eigensinnige keinen Platz", sagt der 51-Jährige. "Wir haben keinen Platz für Spieler, die mehr an sich denken als an das Team. Und genau das ist unsere Qualität."