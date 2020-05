Comeback-Monat bei Rapid

Das zweite Spiel in der Europa League gegen Dynamo Kiew kam noch zu früh für Dominik Wydra. Nach der Länderspielpause wird der zentrale Mittelfeldspieler aber auch bei den Rapid-Profis sein Comeback geben. Bei den Amateuren hat das der 19-Jährige nach seinem Bänderriss im Knie eindrucksvoll erledigt: mit zwei Toren beim 5:2 über Amstetten, eines davon mit einem perfekten Schuss aus der eigenen Hälfte. „ Wydra muss noch seinen Spielrhythmus finden, dann werde ich wieder auf ihn bauen“, sagt Rapid-Trainer Zoran Barisic über seinen Schützling, den er schon als 17-Jährigen dem damaligen Trainer Peter Schöttel für die Profis empfohlen hatte.

Das nächste Comeback steht für Dominik Starkl an. Der Stürmer hatte nach seinem Knöchelbruch schon wieder für die Amateure getroffen, dann aber erneut Schmerzen bekommen.

Ebenfalls noch im Oktober voll fit werden will Michael Schimpelsberger. „Er mischt nach seinem Achillessehnenriss schon im Training ordentlich mit“, sagt Christopher Trimmel, der in Schimpelsbergers Abwesenheit bisher in allen Spielen ohne Pause als rechter Verteidiger durchgehalten hat.

Als letzter Verletzter, aber auch noch heuer, plant Deni Alar (ebenfalls Achillessehnenriss) sein Comeback. Den Vertrag hat der Stürmer bereits bis 2016 verlängert.