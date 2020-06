Reichel denkt nicht an Rückzug

Als Eigentümer der Agentur "Matchmaker" und Veranstalter der Damentennisturniere in Barcelona, Bad Gastein und Linz hätte er diesbezüglich viel weniger Probleme. "Bei den Turnieren sehen die Sponsoren die Sache im Vordergrund, beim LASK geht es anscheinend um Eitelkeiten. Das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass es beim Fußball jeder besser weiß. Aber ich sage immer: Jeder hat so viel Einfluss, wie er investiert."



Dass die "Marke LASK" derzeit schlecht dasteht, kann Reichel nicht verneinen. "Das ist wie eine Aktie." Mögliche Käufer dieses "Wertpapiers" sieht er dennoch weit und breit keine: "Ich kenne niemanden."



Dass man den laut Reichel 19 Prozent betragenden Anteil an der Linzer Akademie aufgrund der ÖFB-Regularien nun abgeben müsse, mache für den Klub keinen Unterschied. "Wenn die Spieler fertig sind, sind sie ohnehin am freien Markt, das war schon bisher so", betonte Reichel. Die Ansprüche der Akademie gegenüber dem LASK in Höhe von rund 100.000 Euro seien zudem "reines Wunschdenken".