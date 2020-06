Red Bull sorgt für Transfer-Action

Der Meister präsentierte gestern offiziell Neuzugang Takumi Minamino. Der bald 20-jährige Flügelspieler erhielt einen Vertrag bis 2018 (plus Option). Dafür landet Malmö-Flügelstürmer Emil Forsberg nicht in Salzburg, sondern bei RB Leipzig. Fix im Kader von Adi Hütter sind ab sofort auch Duje Caleta-Car und Felipe Pires (beide vom FC Liefering) sowie David Atanga, der in der aufgelassenen Red-Bull-Akademie Ghana ausgebildet worden ist.

Zu einem Spielertausch von ähnlich gearteten Mittelfeldspielern kommt es in Niederösterreich: Die Admira gibt den 27-jährigen Lukas Thürauer, der im Herbst teilweise sogar Kapitän war, an dessen Stammverein St. Pölten ab. Dafür kommt vom Zweitligist SKN mit Konstantin Kerschbaumer der auffälligste Spieler. Der 22-jährige Ex-Rapidler spielte sich mit starken Europacup-Auftritten gegen PSV Eindhoven im August in den Fokus.

Neben Kerschbaumer präsentierte die Admira gestern auch noch einen Neuzugang: Stürmer Toni Vastic kommt ablösefrei aus Ried in die Südstadt.