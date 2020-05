Red Bull: Wer folgt auf Trainer Hütter?

Es war der große Aufreger am Montagabend: Erfolgstrainer Adi Hütter und Doublegewinner Salzburg gehen ab sofort getrennte Wege, obwohl der Vertrag des Vorarlbergers eigentlich noch bis Sommer 2016 gelaufen wäre.

Die Tatsache der Trennung kommt weniger überraschend als der Zeitpunkt. Erst am Wochenende war Hütter von einem mehrtägigen Urlaub aus New York zurückgekehrt. In einer Presseaussendung, in der Red Bull die Trennung kurz vor 20.30 Uhr offiziell bestätigte, ist von mehreren intensiven Gesprächen die Rede, in der man zur Erkenntnis gekommen ist, "anhand der unterschiedlichen zukünftigen Zielsetzungen ab sofort getrennte Wege zu gehen", wie es Salzburgs neuer General Manager Jochen Sauer in der Aussendung formulierte.