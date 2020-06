Red Bull: Die wertlose Generalprobe

Einer spielerisch bis dahin enttäuschenden Salzburger Mannschaft reichte in Anbetracht der beim Stand von 0:0 nicht vorhandenen Offensivbemühungen der Wr. Neustädter ein gut getretener Freistoß, um das Spiel zu entscheiden. Jonatan Soriano, der gegen seinen Lieblingsgegner nun in drei Jahren 21 Treffer erzielt hat, ließ Keeper Thomas Vollnhofer kurz nach der Pause keine Chance.

„Die Standardsituation war der Knackpunkt. Bis dahin hat es uns Wiener Neustadt schwer gemacht, ist sehr gut gestanden“, meinte Adi Hütter. Der Rest war dann nur mehr Formsache. Weil die Niederösterreicher die Ordnung verloren, bekam der Tabellenführer mehr Räume und kam besser ins Spiel. „Es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben dann noch sehr viele gute Chancen gehabt“, resümierte der Salzburg-Trainer.

Die Generalprobe für das Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale am Donnerstag in Villarreal ist also gelungen, zumindest ergebnistechnisch. Dass das Spiel beim spanischen Topklub ein ganz anderes wird, ist sich aber auch Hütter bewusst: „Das ist ein ganz anderes Kaliber." Villarreal wird wohl auch wesentlich aktiver agieren als Wiener Neustadt, das spielt den Salzburgern normalerweise in die Karten.

Einer, der am Samstag doch mit seiner Dynamik gefehlt hat, sollte am Donnerstag wieder dabei sein: Christoph Leitgeb wurde in Wiener Neustadt geschont, weil er Schmerzen in seinem eh schon lädierten Knie verspürt hatte.