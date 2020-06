Red Bull Salzburg: Hütter steht vor der letzten Hürde

Das beweisen auch die ausbleibenden Konsequenzen nach einer gewagten Wortmeldung Rangnicks, die die Karriere anderer im Konzern wohl beendet hätte. Am Freitag wurde Rangnick in einer Pressekonferenz in Leipzig gefragt, ob er einen Unterschied zwischen dem Red-Bull-Firmenlogo und dem Logo des Red-Bull-Vereins RB Leipzig erkennen würde. Seine Antwort: "Mir ist nicht so wichtig, was auf dem Trikot drauf steht, sondern viel mehr, was in dem Trikot drinnen steckt."

Aus der Sicht eines für den sportlichen Bereich Verantwortlichen eine durchaus nachvollziehbare Aussage, für einen leitenden Mitarbeiter eines Marketingkonzerns aber ein absolutes No-Go. Gerade bei Red Bull zählt nichts mehr als das Firmen-Image und die Markenzeichen, zu denen das Logo nun einmal gehört.

Laut KURIER-Informationen hat es Rangnick geschafft, dass es am Montag ein langes Gespräch zwischen Mateschitz und Hütter im Hangar 7 gab, bei dem die letzte Hürde aus dem Weg geschafft werden sollte auf dem Weg des Vorarlbergers zurück zu Red Bull.

Klar ist, wer Hütters Assistent beim österreichischen Meister wäre: Ex-Kapfenberg-Coach Klaus Schmidt, der jahrelang mit Walter Schachner erfolgreich zusammengearbeitet hat, und nicht wie bisher in Grödig Edi Glieder.

