Ein Bulgare steht im Transfer-Fokus

Ein Objekt der Salzburger Begierde soll Georgi Milanow sein – zumindest, wenn man bulgarischen Medien glauben kann. Der 20-Jährige von Litex Lowetsch ist der Shootingstar in seiner Heimat. Erst im Dezember wurde er zu Bulgariens "Fußballer des Jahres" gewählt – als jüngster Spieler aller Zeiten.

Milanow ist nicht nur Leistungsträger bei Litex (im Herbst acht Treffer in 14 Ligaspielen), sondern auch in Bulgariens Team. Beim 2:2 in der WM-Qualifikation gegen Vize-Europameister Italien erzielte er ein Tor.

Von seinem Klubtrainer Hristo Stoichkov wird der Linksfuß entweder als zentraler oder als linker Mittelfeldspieler eingesetzt, auf der Sechserposition hat er aber auch schon gespielt. In Bulgariens Team ist Milanow der zentrale Spieler hinter einer Spitze. Das ist eine Position, auf der Salzburg-Trainer Roger Schmidt im Herbst herumexperimentiert hat.

Egal, ob der Bulgare nun kommt oder nicht, Salzburgs Kader ist so oder so zu groß. Der eine oder andere der 29 Spieler wird deshalb abgegeben werden. Beim abwanderungswilligen Stefan Maierhofer geht es darum, wie die Differenz zwischen seinem Salzburger Gehalt und den Verdienstmöglichkeiten bei einem neuen Arbeitgeber ausgeglichen wird. Möglich ist auch, dass die Nigerianer Yusuf Otubanjo und Bright Edomwonyi verliehen werden, damit sie Spielpraxis sammeln können.