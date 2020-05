Red Bull: Ein letzter Mini-Schritt zum Titel

Hätte Salzburg vor vier Wochen nicht so leichtfertig einen 3:0-Vorsprung bei Rapid verspielt, dann hätte der Titelverteidiger schon am Samstag mit dem 4:0 gegen Admira vor fast 10.000 Zuschauern am Damentag in der Red-Bull-Arena den sechsten Titel in der zehnjährigen Ära gefeiert.

So ist aber nur aufgeschoben worden, was bald fix sein wird. Vor Altach - Rapid am Sonntag steht fest, dass Salzburg nur mehr eines des letzten Spiele gewinnen muss, um zum zweiten Mal in der Ära Red Bull den Titel zu verteidigen. Nach dem Verfolgerduell könnte sogar feststehen, dass Salzburg nur ein Remis reicht, nämlich wenn Rapid in Vorarlberg nicht gewinnt.

Einer der Salzburger hat jetzt aber die Chance, in seiner Heimat Meister zu werden. Denn kommenden Samstag gastiert Salzburg in Altach. "Das wäre schon etwas besonderes", sagt Trainer Adi Hütter, der ja in der Vorarlberger Gemeinde aufgewachsen ist.

Einen Knacks nach dem Selbstfaller am 12. April bei Rapid haben die Salzburger nicht bekommen. Im Gegenteil: Seitdem wurden alle fünf Pflichtspiele gewonnen und das mit einem Torverhältnis von 17:1.