Alan nicht verletzt

Durchatmen bei Salzburg : Stürmer Alan hat sich am Freitag beimTestspiel gegen den1. FC Kaiserslautern (1:0) iminBelek wirklich nur eine leichteKnieprellung samtzugezogen wie der Teamarzt schon in einer ersten genaueren Untersuchung imRixos festgestellt hat. Der 23-jährige Brasilianer konnte am Samstagvormittag bereits wieder ein leichtes Training absolvieren.