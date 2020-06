Red-Bull-Klub vergisst Cup-Spiel

In der Fußballwelt von Red Bull läuft derzeit einiges nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Am Tag nach dem blamablen Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Luxemburgs Meister F91 Düdelingen trat der von Red Bull erst diesen Sommer gegründete FC Liefering nicht zu einem Spiel im Salzburger Landescup bei Union Hallein an.

Bei den Halleinern war die Enttäuschung groß. Auf der Klub-Homepage ist zu lesen: "Das Cupspiel gegen den FC Liefering, welches heute um 18 Uhr auf unserer Sportanlage hätte stattfinden sollen, wurde vom FC Liefering kurzfristig abgesagt. Als Grund gibt der FC Liefering an, nichts von diesem Cupspiel gewusst zu haben. Unsere Elf steigt zwar nun kampflos in die 3. Cuprunde auf, doch die Enttäuschung ist bei uns riesengroß. Wäre doch dieses Match sicherlich ein Highlight für unsere Kicker gewesen."

Der Red-Bull-Klub dürfte ein Opfer der eigenen Konstruktion geworden sein. Die Salzburg Juniors, die im Sommer mit dem ebenfalls neu gegründeten FC Anif, fusioniert wurden, sind - wie im ÖFB-Cup - nicht im Salzburger Landescup spielberechtigt. Der FC Liefering spielt allerdings mit der Lizenz des alten USK Anif, und der war bisher und ist auch weiter im Salzburger Landescup spielberechtigt. Auf eine Teilnahme am ÖFB-Cup hat der Red-Bull-Klub übrigens freiwillig verzichtet.