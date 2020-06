Salzburg: Hinteregger schwört Treue

Martin Hinteregger ist aus der Abwehr von Fußball-Meister Red Bull Salzburg längst nicht mehr wegzudenken. Vor dem Europa-League-Hinspiel am Donnerstag (21.05 Uhr/live ORF eins) bei Villarreal legte der ÖFB-Teamspieler fast schon einen Treueschwur ab. Die Aufstiegschancen gegen den spanischen Tabellensechsten bezifferte er mit „50:50“.

Seinen Vertrag in Salzburg hat Hinteregger erst im Dezember bis Sommer 2019 verlängert. Davor war der 22-Jährige auch mit internationalen Topclubs in Verbindung gebracht worden. „Wenn ich noch 10 oder 15 Jahre in Salzburg spiele, habe ich auch eine Topkarriere gehabt“, erklärte Hinteregger im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. „Es stört mich nicht, wenn ich den Rest meiner Karriere hierbleibe.“