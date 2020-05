Red Bull: Hütters Ära nach nur einer Saison zu Ende

Bei dieser waren nun offensichtlich so erhebliche Diskrepanzen zwischen den handelnden Personen in der sportlichen Ausrichtung aufgetreten, dass es kurz nach der Rückkehr Hütters aus seinem Urlaub in New York zur sofortigen Trennung kam.

Der Vorarlberger hatte in seiner Ära einen beachtlichen personellen Aderlass hinnehmen müssen: Mit Mané, Kampl und Alan verließen schon während der Saison drei Leistungsträger die Salzburger, nun folgten mit Keeper Gulacsi, Ramalho und Ilsanker drei weitere. Dazu ist der Verbleib von Teamspieler Sabitzer, der ja einen Vertrag bei RB Leipzig hat, mehr als fraglich.

Hütter hatte schon vor der Winterpause einen neuen, erfahrenen Verteidiger gefordert, im Jänner war ihm dieser Wunsch allerdings nicht erfüllt worden. Im Gegenteil: Mit Schiemer und Rodnei gingen die zwei Defensivroutiniers. Die Jugend sollte es richten.