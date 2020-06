RB Leipzig feuert Pacult

Rangnick hatte bei seiner offiziellen Präsentation in Salzburg am Montag vergangener Woche für einige Verwirrung gesorgt. Er meinte nämlich, dass man Zeit habe, sich um Leipzig zu kümmern, weil der Trainingsauftakt erst Mitte dieser Woche sei. Pacult startete allerdings schon vergangenen Mittwoch mit dem Training.

Überraschend ist durchaus der Zeitpunkt der Trennung. Noch am Montagnachmittag hatte Red-Bull-Vorstand Volker Viechtbauer in einer Pressekonferenz in Salzburg Folgendes gesagt: "Herr Rangnick wird ab Mittwoch persönlich in Leipzig sein und sich intensiv mit Leipzig beschäftigen. Wenn notwendig, werden wir die entsprechenden Anpassungen durchführen."

Nun kam es schon gestern Vormittag zur Trennung, obwohl Rangnick erst heute nach Leipzig fliegen wird. Zu Mittag wird der Leipziger Sportchef der Öffentlichkeit vorgestellt – gemeinsam mit dem neuen Trainer. Dass dieser schon feststeht, beweist, dass sich Rangnick in den letzten Tagen intensiv mit Leipzig beschäftigt hat.

Pacults Nachfolger wird, nachdem Robin Dutt und Marco Kurz abgesagt haben, Alexander Zorniger. Der 44-Jährige betreute zuletzt den deutschen Regionalliga-Klub SG Sonnenhof Großaspach. Zorniger war übrigens auch in Salzburg als Co-Trainer im Gespräch.

Wenn schon nicht sportlich, so hat sich das Engagement für Pacult bei RB Leipzig wenigstens finanziell ausgezahlt. Nicht nur, dass sein Jahressalär mit kolportierten 650.000 Euro lukrativ war, wird er seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag ausbezahlt bekommen. Aber auch das weiß man, wenn man als Trainer bei Red Bull einen Vertrag unterschreibt.