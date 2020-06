Aufstand gegen das „Kunstprodukt“

Es ist manchmal gar nicht so einfach, Fan einer der Fußball-Abteilungen eines Weltkonzerns zu sein. Da kann man schon einmal in ein Dilemma schlittern.

In so einem stecken die Fans des FC Red Bull Salzburg. Sollen sie dem Konzern-Partner RasenBallsport Leipzig in den Aufstiegsspielen gegen die Sportfreunde Lotte am Mittwoch (17.30 Uhr, live MDR) und Sonntag (14 Uhr, live MDR) die Daumen drücken oder nicht? Das ist eine ziemliche schwere Entscheidung.

Um in Salzburg die zuletzt gerade von den Fans geforderte Kontinuität in der sportlichen Leitung wohl fix zu haben, wäre ein Aufstieg von RB Leipzig in die 3. Deutsche Bundesliga extrem wichtig. Sollte das oberste aller Red-Bull-Saisonziele verfehlt werden, dann hat Leipzig-Sportchef Ralf Rangnick, der ja auch für Salzburg verantwortlich ist, konzernintern Erklärungsbedarf. Der eigentliche Red-Bull-Plan, 2015 in der 1. Deutschen Bundesliga zu spielen, wäre dann zeitlich nicht mehr realisierbar, ein neuerlicher personeller Wechsel in der Red-Bull-Fußball-Abteilung keine Überraschung mehr.