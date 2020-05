Rassismus-Vorwürfe im Westderby

Am Ende wurde es richtig turbulent. Wortgefechte, Handgreiflichkeiten, Schreiduelle, Rudelbildung, einige Innsbrucker Fans sprangen sogar über die Barrikaden und konnten gerade noch von den Sicherheitskräften gebändigt werden. Das Westderby, das über weite Strecken ohne sichtbare Gehässigkeiten verlaufen war, ging in eine äußerst emotionsgeladene Verlängerung.



Eine Verlängerung, in der sich alles nur mehr um ein Thema drehte: Um Rassismus gegen farbige Spieler im Salzburger Trikot. "Wenn das wirklich so gewesen ist, dann ist das überhaupt nicht okay", erklärte Wacker-Sportchef Prudlo. Salzburg-Trainer Moniz hatte einen Tipp für seine Spieler: "Als Profi musst du das überhören."



Die Hektik und Hysterie nahm kurz vor dem Schlusspfiff ihren Ausgang. Inaki Bea, ausgefuchster baskischer Verteidiger in Diensten von Innsbruck, lag plötzlich im Strafraum auf dem Boden. Ibrahim Sekagya hatte den Basken in den Unterleib geschlagen, nachdem Inaki Bea ihn zuvor beleidigt haben soll. "Es hätte noch einmal Elfer geben müssen", meinte Wacker-Trainer Walter Kogler.