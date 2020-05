Rapid wurden die Grenzen aufgezeigt

Dass sich Rapid so schwer tat, lag auch an einer Planänderung bei Salzburg: Trainer Adi Hütter hatte nicht nur gezwungenermaßen die Defensive, sondern auch die Taktik verändert. Es wurde nicht mehr so hoch gepresst wie zuletzt, die Distanz zwischen Offensive und Defensive war deshalb nicht so groß und Salzburg kompakter. Hütter reagierte auf die Probleme der Rapidler gegen tief stehende Gegner, aber auch auf eigene Mängel: "Wir sind momentan nicht in der Lage, so hoch zu pressen, weil die Sprintbereitschaft nicht so war, wie sie sein sollte." Sein Fazit: "Ich war neugierig, wie Rapid mit dieser Situation umgeht, und finde, dass mein Team das taktisch sehr gut gemacht hat." Der starke Ex-Rapidler Marcel Sabitzer meinte: "Die Taktik war entscheidend. Rapid ist wenig eingefallen, meistens kamen nur die Diagonalbälle."

Erleichtert kann sich Hütter auf die Europa-League-Partie in Giurgiu vorbereiten. Mangels eines geeigneten Hotels in der rumänisch-bulgarischen Grenzstadt wird im 60 Kilometer entfernten Bukarest genächtigt. Nur am Donnerstag reisen die Salzburger nach Giurgiu.