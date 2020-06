Rapid wartet noch auf das Geld für Jelavic

Hamdi Salihi hat die letzten Checks in Washington bestanden und wurde am Donnerstag offiziell in die USA transferiert. Kontakt hatte der albanische Stürmer im Jänner auch mit den Glasgow Rangers, doch der Wechsel zerschlug sich. Zum Glück für Rapid: Denn die Schotten gingen Anfang Februar pleite und hätten – auch wenn der Insolvenzantrag noch aussteht – die Transfersumme wohl kaum sofort überwiesen.

Auf eine Rate der Rangers wird aber in Hütteldorf dennoch gewartet, und zwar auf die dritte und letzte vom (damals schon umstrittenen) Transfer von Nikica Jelavic im August 2010. 4,9 Millionen Euro brachte der Kroate ein, der mittlerweile für Everton stürmt.